Водитель автобуса и директор компании задержаны в Екатеринбурге после ДТП

После ДТП в Екатеринбурге задержаны водитель автобуса и директор компании Водитель автобуса и директор компании задержаны в Екатеринбурге после ДТП

Москва11 июн Вести.Директор транспортной компании и водитель маршрутного автобуса задержаны в Екатеринбурге по подозрению в совершении преступлений, вследствие которых погибли и пострадали люди, сообщает СК РФ.

В ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного пассажирского автобуса, которое произошло вечером 10 июня на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева в Екатеринбурге, погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний.

Были возбуждены уголовные дела в отношении водителя маршрутного автобуса – 49-летнего иностранного гражданина, а также 43-летнего директора транспортной компании, которой принадлежит это транспортное средство.

Оба подозреваемых задержаны в процессуальном порядке. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении им обвинения и об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу говорится в публикации Следкома в MAX

Как сообщает ведомство, водитель автобуса выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, что спровоцировало ДТП и последующий наезд на пешеходов.

Он подозревается в нарушении правил ПДД, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.

Директору транспортной компании инкриминируется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как полагает следствие, он систематически нарушал правила выпуска транспортных средств на линию, недостаточно контролировал состояние пассажирского транспорта, не организовал надлежащий медосмотр водителей перед выходом их на маршруты, а также нарушал режим труда и отдыха сотрудников.

Отмечается, что уголовные дела находятся в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Свердловской области.