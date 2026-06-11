В СК озвучили предварительную причину ДТП с четырьмя погибшими в Екатеринбурге СК назвал предварительную причину ДТП с четырьмя жертвами в Екатеринбурге

Москва11 июн Вести.Следственный комитет РФ назвал предварительную причину аварии с автобусом в центре Екатеринбурга. Об этом ведомство написало в Telegram-канале.

По версии следствия, водитель, управляя маршрутным автобусом, совершил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора говорится в сообщении

Именно это, по данным СК, спровоцировало ДТП и привело к наезду на пешеходов.

Трагедия произошла вечером в среду, 10 июня. Автобус наехал на людей, стоявших у светофора на перекрестке улиц 8 Марта – Малышева. Четверо погибли, в том числе несовершеннолетний, еще несколько человек пострадали.

Возбуждены уголовные дела в отношении 49-летнего водителя – гражданина иностранного государства – и 43-летнего директора транспортной компании, которого подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, он часто нарушал правила выпуска транспортных средств на линию, недостаточно контролировал состояние пассажирского транспорта, не организовал надлежащий медосмотр водителей перед выходом их на маршруты, а также нарушал режим труда и отдыха сотрудников.