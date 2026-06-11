Жители Екатеринбурга несут игрушки и цветы к месту ДТП с четырьмя погибшими

Жители Екатеринбурга несут игрушки и цветы к храму, в который врезался автобус Жители Екатеринбурга несут игрушки и цветы к месту ДТП с четырьмя погибшими

Москва11 июн Вести.У храма Екатеринбурга после смертельного ДТП с четырьмя погибшими возник стихийный мемориал, жители несут туда цветы и игрушки. Об этом сообщает ТАСС.

Вечером в среду, 10 июня, автобус наехал на прохожих, а затем врезался в здание храма. Один из погибших в аварии был несовершеннолетним. Еще пять человек пострадали.

Десятки жителей Екатеринбурга несут игрушки и цветы к храму, около которого накануне произошло ДТП с автобусом пишет агентство

Также сообщается, что весь день в храме будут совершаться заупокойные богослужения по погибшим в аварии. Священнослужители и прихожане будут молиться об упокоении жертв и о выздоровлении пострадавших.