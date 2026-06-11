Москва11 июнВести.В 15.00 по местному времени в екатеринбургском храме "Большой Златоуст" началась панихида по погибшим в ДТП с автобусом. Об этом сообщает ИС "Вести".
Богослужение проводит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
В этот храм в среду, 10 июня, врезался автобус. Из-за ДТП погибли четыре человека, в том числе один несовершеннолетний. Еще пятеро пострадали.
Ранее сообщалось, что богослужения по погибшим будут идти в церкви весь день. У здания образовался стихийный мемориал, горожане несут цветы и игрушки.