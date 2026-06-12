В Екатеринбурге арестован директор компании-перевозчика после смертельного ДТП

В Екатеринбурге глава транспортной компании арестован за смертельное ДТП В Екатеринбурге арестован директор компании-перевозчика после смертельного ДТП

Москва12 июн Вести.Ленинский суд Екатеринбурга отправил под стражу директора транспортной компании ООО "АВТО-НОМ" Алексея Яркова. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области на платформе MAX.

Вечером 10 июня у храма "Большой Златоуст" рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего выехал на тротуар и сбил пешеходов. Четыре человека, включая 9-летнего ребенка, погибли на месте. Еще несколько человек пострадали.

По данным следствия, Ярков умышленно нарушал режим труда и отдыха водителя автобуса - не давал ему выходные, заставлял работать на пределе физических возможностей.

Ленинский районный суд г. Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Алексея Яркова. Директор транспортной компании ... обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" говорится в публикации

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 августа 2026 года.

Постановление пока не вступило в законную силу.