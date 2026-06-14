Москва14 июнВести.На 267 километре автомобильной дороги Екатеринбург – Пермь в Нижнесергинском районе Свердловской области прекращено движение всех видов транспортных средств, пишет "РГ" со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
В публикации отмечается, что затор в сторону Перми образовался из-за опрокинувшейся фуры.
По предварительным данным, водитель грузовика SANY не принял во внимание дорожные и метеорологические условия. На небезопасной скорости он потерял контроль над управлением и допустил опрокидывание транспортного средства, пояснили автоинспекторы.
В результате инцидента грузовик полностью перегородил проезжую частьговорится в сообщении
Люди в ДТП не пострадали, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, принимаются меры по ликвидации последствий ДТП и освобождению проезжей части.
Водителям рекомендовано планировать маршрут с учетом введенного ограничения и следовать указаниям сотрудников полиции, которые регулируют движение в районе аварии.