Трассу в Свердловской области перекрыли из-за подтопления после дождей

В Свердловской области перекрыли трассу из-за подтопления Трассу в Свердловской области перекрыли из-за подтопления после дождей

Москва1 авг Вести.В Свердловской области временно ограничено движение автотранспорта по региональной трассе Серов – Сосьва – Гари из-за подтопления, вызванного обильными дождями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ограничения действуют на участке между 121-м и 151-м километрами.

В результате проливных дождей проезд легковых автомобилей на участке между 121 и 151 километрами этой дороги сейчас невозможен. Движение грузового автотранспорта также остается небезопасным сказано в сообщении

Вместе с тем тяжелые автомобили и транспорт высокой проходимости могут преодолевать этот отрезок, благодаря чему организовано снабжение поселка Гари.

На участке автодороги идет круглосуточный мониторинг, добавили в кабмине.