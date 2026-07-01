В Первоуральске введен режим ЧС из-за паводка Режим ЧС из-за паводка ввели в Первоуральске Свердловской области

Москва1 июл Вести.Из-за паводка, вызванного сильными дождями, режим чрезвычайной ситуации введен в Первоуральске Свердловской области. Об этом сообщает канал администрации муниципального округа в MAX.

Мэрия Первоуральска уточнила, что в настоящее время на территории муниципалитета действуют ограничения на проведение сплавов по рекам.

В частности, запрещены сплавы на байдарках, плотах, катамаранах и иных плавательных средствах говорится в MAX

29 июня на территории Свердловской области прошли обильные осадки. К утру 1 июля в регионе были затоплены более 290 частных жилых и дачных домов, около 3,8 приусадебных участков в 17 муниципальных образованиях.

30 июня режим чрезвычайной ситуации ввели в Нижних Сергах после подтопления жилых домов из-за паводка​​​. Позже пресс-служба администрации Горноуральского муниципального округа сообщила, что на фоне повышения воды в водоемах из-за сильных осадков вводится режим ЧС.

Из подтопленных районов эвакуировано более 150 человек, сообщало региональное ведомство в MAX. Девять жителей остаются в пунктах временного размещения.