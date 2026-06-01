Режим ЧС введен в Минеральных Водах из-за паводка В Минеральных водах из-за паводка ввели режим ЧС муниципального уровня

Москва1 июн Вести.В Минеральных Водах в связи с паводковой ситуацией введен режим ЧС муниципального уровня. Об этом сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, подтоплены оказались 36 домовладений. Для местных жителей подготовлены пункты временного размещения на случай, если обстановка ухудшится.

Поддержал введение в округе режима ЧС муниципального уровня. Это позволит быстрее направлять необходимую помощь. Краевое МинЖКХ выделит строительные материалы из краевого резерва для восстановления пострадавших домов написал губернатор в мессенджере MAX

Также он указал, что специалисты одновременно борются с последствиями сильного града, который повредил порядка 60 крыш.