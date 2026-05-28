Москва28 маяВести.В Ставропольском крае из-за обильных осадков в нескольких населенных пунктах зафиксированы перебои с электроснабжением и аварийные отключения. Об этом сообщила прокуратура края на платформе MAX.
Отмечается, что стихия затронула в том числе территорию Кавказских Минеральных Вод.
Надзорное ведомство осуществляет сопровождение мероприятий по ликвидации последствий непогоды. Особое внимание уделяется бесперебойному снабжению электроэнергией социально значимых объектов.
Прокуратура взяла под контроль ход восстановительных работ и устранение последствий.