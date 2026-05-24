Москва24 мая Вести.На территории Ставропольского края объявили штормовое предупреждение из-за прогнозируемых ливней с грозами и сильным ветром. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

В период 12-14 часов и до конца суток 24 мая и далее в течении суток 25 и 26 мая местами в Ставропольском крае ожидается: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с говорится в сообщении

В МЧС рекомендовали водителям снизить скорость, а пешеходам – обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта и ветки деревьев, избегать длительного нахождения вблизи домов, поскольку с крыш возможно падение кровельных материалов.