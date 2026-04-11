МЧС: в ближайшие часы в Туве ожидается ураганный ветер

Москва11 апр Вести.На территории Тувы объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как сообщает республиканский главк МЧС России, ожидается ураганный ветер с порывами более 25 м/с.

По прогнозам синоптиков, сегодня в ближайшие 2 часа и на протяжении дня 11 апреля по республике ожидается очень сильный ветер, порывы будут достигать местами 25 метров в секунду и более предупреждает ведомство в официальном Telegram-канале

В МЧС рекомендовали жителям республики максимально ограничить свое пребывание на улице.