На Урале объявили экстренное предупреждение из-за ливней и ветра В нескольких регионах Урала объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

Москва9 мая Вести.В Свердловской, Челябинской и Курганской областях объявлено экстренное предупреждение из-за сильных ливней и шквалистого ветра. Об этом сообщили в региональных ГУ МЧС.

Отмечается, что в Свердловской области вечером 9 мая и в ночь на 10 мая ожидаются грозы, сильные ливни, крупный град, а также усиление ветра до 25 м/с.

В ближайший час 9 мая, с сохранением на ночь 10 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с сказано в сообщении ГУ МЧС по Челябинской области

Аналогичное предупреждение выпустило главное управление ведомства по Курганской области. 10 мая на территории региона прогнозируются дожди и усиление ветра до 21 м/с.