В Ростовской области до 12 мая объявлено штормовое предупреждение

Москва9 мая Вести.В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать в ближайшие три дня из-за прогнозируемой непогоды. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что предупреждение будет действовать до конца 9 мая, в течение суток 10 и 11 мая, а также ночью и днем 12 мая.

Местами в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-23 м/с сказано в сообщении

Ранее аналогичное предупреждение объявлялось 7 и 8 мая из-за ветра и сильного дождя.