МЧС: на Азовском море ожидается усиление ветра до 15 м/с

МЧС предупредило о непогоде на Азовском море, возможны чрезвычайные ситуации МЧС: на Азовском море ожидается усиление ветра до 15 м/с

Москва19 апр Вести.В акватории Азовского моря утром 19 апреля ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду и волны до 1,5 метра. Объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Запорожской области в мессенджере MAX.

Экстренное предупреждение. В 9-11 часов 19 апреля по Азовскому морю ожидается усиление северо-западного ветра 12-15 м/с. Высота волн 1,3-1,5 м. Сохранится днем 19 апреля говорится в публикации МЧС

ФГБУ "Крымское УГМС" напомнило, что в связи с непогодой существует опасность затопления причалов, волноломов и береговых зданий, повреждения пришвартованных судов, затруднений при швартовке, размыва береговой линии, переворачивания маломерных судов и риска смыва людей в море.

Жителей и гостей региона просят проявлять бдительность и осторожность.