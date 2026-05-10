Москва10 мая Вести.В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение до 13 мая из-за надвигающихся ливней и сильного ветра. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что предупреждение начинает действовать с вечера 10 мая.

В период 17-18 часов и до конца суток 10 мая и далее в течение суток 11, 12 и 13 мая местами в Ставропольском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с говорится в сообщении

При этом на территории Ставрополья существует вероятность возникновения ЧС и происшествий природного характера локального уровня, связанных с подтоплением низин в населенных пунктах и на автодорогах, повреждением ЛЭП и падением деревьев, добавили в МЧС.