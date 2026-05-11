Владимиров: школы Ставропольского края переведут на дистант из-за грозы и ветра

Школы на Ставрополье переведут на дистант из-за гроз и градобоев Владимиров: школы Ставропольского края переведут на дистант из-за грозы и ветра

Москва11 мая Вести.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предупредил население о переводе школ и учреждений профессионального образования на дистант в связи с опасными погодными явлениями, которые прогнозируются 12 и 13 мая. Сообщение об этом было опубликовано в личном канале главы субъекта в MAX.

В частности, он сообщил о рисках чрезвычайных происшествий, связанных со стихией.

В детских садах - режим свободного посещения. Напоминаю, что до конца суток 13 мая в крае прогнозируются грозы, градобои, шквалистый ветер сказано в сообщении

По словам Владимирова, в крае введен режим повышенной готовности по погодным условиям. В случае экстренной ситуации необходимо обращаться за помощью по номеру 112.