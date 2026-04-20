Москва20 апрВести.Из-за циклона большую часть рабочей недели на Урале будет плохая погода. Об этом заявили синоптики ИС "Вести".
В атмосфере над Уралом будет хозяйничать циклон, поэтому здесь жителей ждет ненастная погода. И лишь в четверг-пятницу осадки в регионе приобретут локальный и кратковременный характер. Днем - плюс 10-15 градусов, в начале рабочей недели немного прохладнеепояснили синоптики
Согласно их прогнозам, в начале недели на юге России ожидается теплая, но дождливая погода.