Синоптики предупредили жителей Урала о ненастной погоде Синоптики: на Урале будет хозяйничать циклон

Москва20 апр Вести.Из-за циклона большую часть рабочей недели на Урале будет плохая погода. Об этом заявили синоптики ИС "Вести".

Только концу недели осадки станут локальными и кратковременными, отметили метеорологи.

В атмосфере над Уралом будет хозяйничать циклон, поэтому здесь жителей ждет ненастная погода. И лишь в четверг-пятницу осадки в регионе приобретут локальный и кратковременный характер. Днем - плюс 10-15 градусов, в начале рабочей недели немного прохладнее пояснили синоптики

Согласно их прогнозам, в начале недели на юге России ожидается теплая, но дождливая погода.