Москва20 апрВести.На юге Дальнего Востока в течение недели ожидается контрастная погода. Об этом заявили синоптики ИС "Вести".
На юге Дальнего Востока погода контрастная. В Приамурье время от времени дожди, а днем - плюс 8-13 градусов. На юге Приморья вероятность осадков повышена только в начале недели, воздух сможет прогреваться до плюс 11-16 градусов.рассказали синоптики
Из-за циклона большую часть рабочей недели на Урале будет ненастная погода.