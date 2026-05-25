Москва25 маяВести.В Приморском крае в ближайшие дни ожидается резкое ухудшение погодных условий. Как сообщает Примгидромет, 28 и 29 мая под влиянием активного циклона прогнозируются сильные дожди.
Утром и днем 28 мая, а также ночью 29 мая прогнозируются сильные дожди с количеством 15–45 мм за 12 часов и менее. Местами возможны очень сильные дожди — 50 мм и более. Не исключены грозыговорится в Telegram-канале Примгидромета
В период обильных осадков возможен выход воды из низких берегов на отдельных участках рек Уссури, Большая Уссурка, Ореховка, Малиновка и Бикин, также притоках реки Раздольная.
Согласно прогнозу синоптиков, на побережье при грозах ожидается усиление ветра с порывами до 15–22 метров в секунду.