Жителей Приморья предупредили о резком ухудшении погодных условий В Приморье прогнозируются сильные дожди

Москва25 мая Вести.В Приморском крае в ближайшие дни ожидается резкое ухудшение погодных условий. Как сообщает Примгидромет, 28 и 29 мая под влиянием активного циклона прогнозируются сильные дожди.

Утром и днем 28 мая, а также ночью 29 мая прогнозируются сильные дожди с количеством 15–45 мм за 12 часов и менее. Местами возможны очень сильные дожди — 50 мм и более. Не исключены грозы говорится в Telegram-канале Примгидромета

В период обильных осадков возможен выход воды из низких берегов на отдельных участках рек Уссури, Большая Уссурка, Ореховка, Малиновка и Бикин, также притоках реки Раздольная.

Согласно прогнозу синоптиков, на побережье при грозах ожидается усиление ветра с порывами до 15–22 метров в секунду.