На Азовском море ожидаются шторм и дожди В Запорожской области объявлено штормовое предупреждение

Москва30 мая Вести.В Запорожской области объявлено штормовое предупреждение. Причина - усиление ветра до 20 метров в секунду по Азовскому морю. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале.

Штормовое предупреждение. В 14-16 часов 30 мая по Азовскому морю ожидается усиление юго-западного ветра 12-17 м/с, порывы до 20 м/с. Высота волн 1,3-2,0 м. Сохранится до конца дня 30 мая говорится в публикации ГУ МЧС

По данным ФГБУ "Крымское УГМС", ночью 31 мая местами пройдут сильные дожди, видимость на море снизится до 1-2 километров. Во второй половине дня ветер снова усилится до 12-17 метров в секунду.

В Херсонской области, по информации местного МЧС, ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный и западный - 7-12 метров в секунду, при грозе порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Ночью температура опустится до 4-13 градусов, днем поднимется до 12-17. В прибрежных районах Азовского моря сохраняется высокая пожароопасность (4-й класс).