МЧС: в Беринговом море ожидается шторм с 9-метровыми волнами

Москва22 апр Вести.В акватории Берингова моря прогнозируется штормовой ветер и опасные волны до 8-9 метров. Об этом сообщает камчатский региональный главк МЧС России.

Штормовое предупреждение начнет действовать вечером 22 апреля. Явление сохранится до утра 23 апреля отмечается в канале ведомства в мессенджере MAX

В МЧС также уточнили, что в подрайонах 11293, 11294 (акватория Берингова моря, прилегающая к побережью Алеутского округа), 11312 (Алеутский округ) ожидается опасное волнение моря высотой 8-9 метров. Судоводителям настоятельно рекомендуется предпринять меры предосторожности.