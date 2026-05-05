На юг Камчатки пришел циклон с дождем, снегом и сильным ветром Циклон с дождем и снегом пришел на юг Камчатки

Москва5 мая Вести.Очередной циклон подошел к берегам Камчатки, испортив погоду на юге края. По данным Камчатгидромета, днем 5 мая под влиянием глубокого циклона на полуострове ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений.

В Петропавловске-Камчатском, а также местами в Елизовском и Усть-Большерецком округах прогнозируется восточный ветер порывами 18–23 м/с. На побережьях его скорость достигнет 25–30 м/с, а на юго-западном побережье — 30–35 м/с. Синоптики также предупреждают о сильном снеге с дождем, налипании мокрого снега в горных и предгорных районах, а также о гололедице на дорогах.

Кроме того, с 0.01 часов 6 мая по 8 мая включительно объявлена лавинная опасность на горных территориях Елизовского, Усть-Большерецкого, Мильковского и Усть-Камчатского районов. Жителей и гостей региона призывают соблюдать меры предосторожности.