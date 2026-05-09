В Камчатском крае лавинная опасность сохранится до 12 мая

На Камчатке сохраняется лавинная опасность В Камчатском крае лавинная опасность сохранится до 12 мая

Москва9 мая Вести.Экстренное предупреждение об опасности схода лавин объявлено в горных районах четырех муниципалитетов Камчатского края с 9 по 12 мая. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Так, самопроизвольный сход снега прогнозируется в Елизовском, Усть-Большерецком, Мильковском и Усть-Камчатском муниципальных округах, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов.

Кроме того, лавинная опасность объявлена на территориях Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов говорится в сообщении

Ведомство рекомендовало руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять меры безопасности и воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.