МЧС предупредило о возможных паводках в Краснодарском крае

В Краснодарском крае спрогнозировали подъем уровня воды в реках МЧС предупредило о возможных паводках в Краснодарском крае

Москва5 мая Вести.МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за возможного подъема уровня рек до опасных отметок на фоне прогнозируемых осадков в Краснодарском крае. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

В крае ожидаются грозовые ливни, град и сильный ветер с порывами до 20-22 м/с.

На реках, малых реках и водотоках бассейна р. Кубань юго-восточной территории Краснодарского края, юго-западных притоках р. Кубань, реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъёмы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок и выше сказано в сообщении

5 и 6 мая ожидаются подъемы уровней воды местами с достижением опасных отметок на юго-востоке края, юго-западных притоках реки Кубань, реках Черноморского побережья от Анапы до Магри и в нижнем течении Кубани.