Москва1 авгВести.На территории Красноярского края ожидается рост уровня воды в водоемах. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России в мессенджере МАХ.
В связи с прошедшими и ожидаемыми сильными осадками на территории южных и центральных муниципальных округов Красноярского края возможет выход воды на пойму, затопление пониженных участков местности, огородов, приусадебных участков и перелив дорог.
Будьте внимательны и осторожны!говорится в сообщении
Предупреждение распространяется на период с 01.08.2026 по 02.08.2026.