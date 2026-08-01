В Красноярском крае ожидается подъем уровня воды в реках

Рост уровня воды в реках ожидается в Красноярском крае В Красноярском крае ожидается подъем уровня воды в реках

Москва1 авг Вести.На территории Красноярского края ожидается рост уровня воды в водоемах. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России в мессенджере МАХ.

В связи с прошедшими и ожидаемыми сильными осадками на территории южных и центральных муниципальных округов Красноярского края возможет выход воды на пойму, затопление пониженных участков местности, огородов, приусадебных участков и перелив дорог.

Будьте внимательны и осторожны! говорится в сообщении

Предупреждение распространяется на период с 01.08.2026 по 02.08.2026.