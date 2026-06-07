На реке Чулым в Красноярском крае уровень воды приблизился к опасной отметке

В Красноярском крае уровень воды в реке Чулым приблизился к опасной отметке На реке Чулым в Красноярском крае уровень воды приблизился к опасной отметке

Москва7 июн Вести.В Красноярском крае на реке Чулым у поселка Балахта уровень воды приблизился к опасной отметке и составил 470 см (опасная отметка 473 см). Об этом сообщает в MAX региональное МЧС.

Возможно кратковременное превышение опасной отметки говорится в сообщении

Выход воды на пойму возможен на реках Енисей у села Караул, Мана около села Нарва, Анжа у села Агинское, реке Чулым у поселка Балахта и села Красный Завод, реке Кеть вблизи села Лосиноборское.

Паводковую ситуацию контролирует правительство края и Главное управление МЧС РФ по региону. Затопленными на территории края остаются 3 дачных дома, 52 приусадебных участка и 6 участков автомобильных дорог. Ведется мониторинг уровня воды, населению оповещают о ситуации.