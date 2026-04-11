Москва11 апр Вести.МЧС Красноярского края предупредило об опасных гидрологических явлениях в связи с паводком. Об этом ведомство сообщило в MAX.

По данным на 11 апреля, в районе населенного пункта Красный Завод в Боготольском округе уровень воды на реке Чулым поднялся до 622 см при опасной отметке в 630 см.

При вскрытии или подвижках льда возможен рост уровня воды, в зону подтопления попадают жилые дома уточнили в ведомстве

МЧС обратилось к жителям с просьбой подготовиться к возможным подтоплениям.