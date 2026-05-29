МЧС: на реке Мая в Хабаровском крае возможен превышение опасного уровня воды

Москва29 мая Вести.На реке Мая на территории Хабаровского края в ближайшие дни возможно достижение опасного уровня воды. Об этом предупредил региональный главк МЧС России.

По информации гидрологов, на реке Мая при прохождении снегодождевого паводка у села Нелькан Аяно-Майского района отмечаются подъемы уровней воды... В результате возможны подтопления приусадебных участков, дорог местного значения, полей, расположенных в низких местах в населенных пунктах Нелькан и Джигда поясняется в канале ведомства в мессенджере MAX

Согласно предварительным прогнозам, к 29-31 мая в реке возможен дополнительный подъем воды до отметок опасного явления 620-660 см при критическом уровне 620 см.