Москва29 маяВести.На реке Мая на территории Хабаровского края в ближайшие дни возможно достижение опасного уровня воды. Об этом предупредил региональный главк МЧС России.
По информации гидрологов, на реке Мая при прохождении снегодождевого паводка у села Нелькан Аяно-Майского района отмечаются подъемы уровней воды... В результате возможны подтопления приусадебных участков, дорог местного значения, полей, расположенных в низких местах в населенных пунктах Нелькан и Джигдапоясняется в канале ведомства в мессенджере MAX
Согласно предварительным прогнозам, к 29-31 мая в реке возможен дополнительный подъем воды до отметок опасного явления 620-660 см при критическом уровне 620 см.