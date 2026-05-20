Вода двух рек подходит к Армавиру, жителей эвакуируют из-за угрозы затопления В Армавире объявлена эвакуация из-за угрозы затопления

Москва20 мая Вести.Жителей Армавира эвакуируют из-за угрозы затопления, которое может произойти в связи с поднятием уровня воды в реках Кубань и Уруп. Советующая информация размещена в официальном Telegram-канале местной администрации.

Предположительно, вода достигнет города уже 20 мая, в среду, в 17.00. Население просят не поддаваться панике, собрать вещи первой необходимости и либо временно перебраться к родственникам, либо остановить в эвакуационных пунктах.

В связи с повышением уровня воды в реках Кубань и Уруп сохраняется угроза затопления прибрежных территорий Армавира… Администрация Армавира настоятельно рекомендует жителям, попадающим в зону подтопления, не поддаваться панике, поднять ценные вещи на верхние этажи, собрать документы и вещи первой необходимости и подготовиться к эвакуации говорится в сообщении мэрии

Для тез, кто не может выехать самостоятельно, организованы места сбора. Также власти намерены оказать помощь людям с ограниченными возможностями здоровья.