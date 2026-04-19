Туристов призвали к осторожности из-за лавинной опасности в горах КБР МЧС: в горах Кабардино-Балкарии прогнозируется лавинная опасность

Москва19 апр Вести.В горах Кабардино-Балкарии выше двух тысяч метров в ближайшие сутки прогнозируется высокая лавинная опасность, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Эти данные были предоставлены Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

С 18.00 мск 19 апреля до 18.00 мск 20 апреля в горах Кабардино-Балкарии выше 2 тыс. метров лавиноопасно говорится в сообщении

Отдыхающим в горах спасательное ведомство рекомендует следить за изменениями погоды и соблюдать меры безопасности.

Ранее сегодня МЧС предупредило о лавинной опасности в течение двух ближайших суток в горах Сочи.