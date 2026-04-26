В Сочи объявлено экстренное предупреждение о лавинной опасности

Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за опасности схода лавин В Сочи объявлено экстренное предупреждение о лавинной опасности

Москва26 апр Вести.МЧС объявило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах Сочи выше 1 тысячи метров над уровнем моря до вечера 29 апреля, говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что предупреждение действует с 18.00 мск 26 апреля до 18.00 мск 29 апреля.

По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ", по территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи в период с 18.00 26.04.2026 до 18.00 29.04.2026 в горах выше 1000 м над уровнем моря лавиноопасно сказано на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Спасатели призывают жителей и туристов соблюдать меры безопасности и не выходить в горы в снегопад и непогоду, а также избегать склонов крутизной более 30 градусов и знать места возможного схода лавин.