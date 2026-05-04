Москва4 мая Вести.Лавинную опасность объявили в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 1,5 тысяч метров над уровнем моря. Об этом сообщили в ГУ МЧС по краю.

Отмечается, что экстренное предупреждение начнет действовать с 18.00 мск 4 мая.

В период от 18.00 04.05.2026 до 18.00 05.05.2026 в горах Краснодарского края... и Республики Адыгея выше 1500 м над уровнем моря лавиноопасно говорится в сообщении

По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, опасность схода лавин будет действовать до вечера 5 мая и в горах Сочи выше 1 тысячи метров.