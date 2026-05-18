МЧС: лавинная опасность объявлена в Каларском округе Забайкалья с 18 по 20 мая

Москва18 мая Вести.Сход одиночных лавин возможен в горах Каларского муниципального округа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю на официальном сайте.

В ведомстве порекомендовали воздержаться от походов в горы в этот период, а в случае выхода на маршрут заранее пройти регистрацию и внимательно следить за личной безопасностью и изменениями погодных условий.

На данный момент на контроле в управлении МЧС Забайкалья в опасных зонах туристических групп нет.