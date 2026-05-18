Москва18 маяВести.Сход одиночных лавин возможен в горах Каларского муниципального округа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю на официальном сайте.
… в период с 18 по 20 мая 2026 года в Каларском муниципальном округе Забайкальского края в горах лавиноопасно. Возможен сход одиночных лавиннаписали в пресс-службе
В ведомстве порекомендовали воздержаться от походов в горы в этот период, а в случае выхода на маршрут заранее пройти регистрацию и внимательно следить за личной безопасностью и изменениями погодных условий.
На данный момент на контроле в управлении МЧС Забайкалья в опасных зонах туристических групп нет.