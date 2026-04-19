МЧС предупредило жителей Забайкалья о сильном снеге и гололеде 19-20 апреля В Забайкалье ожидаются сильный снегопад и гололед 19-20 апреля

Москва19 апр Вести.В Забайкальском крае 19 апреля днем и в ночь на 20 апреля прогнозируются очень сильный снег, а также гололед и изморозь. Об этом в мессенджере MAX сообщило ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ "Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Днем 19 апреля и в ночь на 20 апреля по территории Забайкальского края ожидается очень сильный снег, гололедно-изморозевые отложения говорится в публикации МЧС

Жителям рекомендуют отказаться от дальних поездок на автомобиле, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также иметь при себе буксировочный трос, запас топлива и инструменты. Пешеходам советуют избегать гололедных участков.В случае нештатных ситуаций следует звонить по телефонам вызова экстренных оперативных служб 101 или 112.