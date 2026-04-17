В МЧС предупредили о резком ухудшении погоды в Московском регионе

Москва17 апр Вести.В Москве 19-20 апреля ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщает столичное управление МЧС России.

В ночные часы температура воздуха около 0℃, осадки смешанной фазы (дождь, мокрый снег), отдельные порывы ветра до 15 м/с. Местами на дорогах гололедица отмечается в публикации

Со своей стороны, в подмосковном главке ведомства также сообщили в MAX об ожидающемся резком ухудшении погоды в регионе 19-20 апреля.

Температура в области ночью может опуститься до минус 3 градусов. Пройдут дождь и мокрый снег, отдельные порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Местами на дорогах образуется гололедица.

В сложных погодных условиях граждан призвали быть бдительными, осторожными, соблюдать правила безопасности и при необходимости обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112.