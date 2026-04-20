В ночь на 21 апреля в Подмосковье ожидаются снег и заморозки

Москва20 апр Вести.Выпадение снега на фоне заморозков вновь можно ожидать ближайшей ночью на востоке Московской области. Информацию со ссылкой на Гидрометцентр РФ приводит ТАСС.

В ночь на 21 апреля в столице будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. По словам собеседника агентства, температура в столице будет от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье - от минус 3 до плюс 2 градусов. На дорогах возможна гололедица.

Днем во вторник, 21 апреля, на фоне переменной облачности в мегаполисе осадков не прогнозируется, а на востоке Подмосковья вероятен небольшой снег с дождем отметили в Гидрометцентре

Столбики термометров в дневные часы в Москве поднимутся до 8-10 градусов, по области - от 5 до 10 градусов тепла. Ветер северо-западный и северный 7-12 м/с.

Последние двое суток столичный регион оказался в тыловой части южного циклона, центр которого находится в Поволжье, сообщили синоптики. Это привело к понижению температуры. В ночь на 20 апреля на востоке Подмосковья была зафиксирована самая низкая температура - минус 0,6 градуса.