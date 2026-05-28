В Московской и ряде соседних областей ночью ожидаются заморозки В ряде регионов Центральной России предстоящей ночью прогнозируются заморозки

Москва28 мая Вести.Заморозки ожидаются ночью и утром 29 мая в отдельных районах Московской, Тверской, Владимирской, и Рязанской областей, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в этих регионах в ночные часы опустится до минус 2 градусов.

Заморозки также могут наблюдаться в вышеперечисленных регионах местами ночью и утром 30 мая.

В Москве, по прогнозам синоптиков, предстоящей ночью будет плюс 4-6 градусов, возможен небольшой дождь, днем – 10-12 градусов и тоже дождь. В Подмосковье ночью ожидается 2-7 градусов выше нуля, днем – плюс 7-12.

Как сообщил ИС "Вести" синоптик Гидрометцентра Максим Обухов, на высоте порядка полутора километров будет также примерно минус 2, поэтому некоторые осадки будут выпадать в виде ледяной крупы или небольшого града.

В начале следующей недели в Москве выглянет солнце, а столбики термометров превысят 20-градусную отметку.