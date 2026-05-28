Москва28 мая Вести.По прогнозам синоптиков, холодная погода в центре России сохранится до конца мая. Ближайшей ночью в Костромской и Ярославской областях не исключены даже заморозки. В Москве тоже пасмурно и около плюс 10. К вечеру показатели опустятся еще ниже. И, по словам синоптиков, ближайшая ночь станет самой холодной на этой неделе.

Причиной похолодания стал огромный циклон, который завис почти над всей европейской территорией.

Ночью из-за него те самые заморозки, днем в центре – не выше 13 градусов. Чуть теплее только на берегах Волги. И сил у циклона-долгожителя хватает на то, чтобы дотянуться до самого юга. Штормовые предупреждения в Крыму, на Кубани, на Северном Кавказе рассказала Татьяна Антонова – ведущая прогноза погоды на канале "Россия"

Завтра в течение дня в Москве возможен град.