В Москве температура прогнозируется на 10 градусов ниже климатической нормы Синоптики: ночные заморозки не достигнут Москвы

Москва27 мая Вести.Хотя ночные заморозки не достигнут Москвы, остановившись в 150-200 километрах от нее, в столице все же прогнозируется понижение температуры на 10 градусов относительно климатической нормы. Об этом ИС "Вести" рассказали синоптики.

До Москвы ночные морозцы не дойдут всего 150-200 км, тем не менее температурный режим в мегаполисе станет на 10 градусов холоднее климатической нормы. К четвергу дневная температура понизится до плюс 10 градусов, а на выходных стартует долгожданное потепление. В субботу-воскресенье показания термометров повысятся до плюс 13-15 градусов рассказали синоптики

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что на конец весны в Москве прогнозируется температура на 4-5 градусов ниже нормы.