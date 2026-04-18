Москва18 апр Вести.В воскресенье, 19 апреля, и в начале следующей неделе столичный регион ожидает понижение температуры, которое, однако, останется в пределах климатической нормы. Об этом рассказала ИС "Вести" ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова

По ее словам, понижение температуры произойдет под влиянием циклона.

Умеренный ветер, который развернется на северный и северо-восточный, понизит показания термометров. В ночь на воскресенье мы ожидаем 0 плюс 5, а в понедельник - от минус 1 до плюс 4 градусов. В воскресенье дневная температура - от 5 до 10 градусов. При этом местами еще возможен небольшой дождь, а в понедельник преимущественно обойдется без осадков. Суточный ход температуры будет примерно таким же, но по области возможно понижение температуры до минус 1 градуса. Зато и днем за счет прояснений в облачном покрове прогреется до 6-11 градусов сообщила Макарова

Среднесуточная температура, по ее словам, окажется на 1,5-2 градуса ниже нормы, и как минимум первая половина недели в столице и области будет относительно прохладной.

Но это все укладывается в рамки нашего климата и никаких неблагоприятных явлений мы не ждем. Что касается атмосферного давления, в предстоящие дни ожидаются только плавные его изменения: падение давления до выходных и, после выходных, слабый рост атмосферного давления добавила метеоролог

Ранее столичное управление МЧС России предупредило: в Москве 19-20 апреля ожидается резкое ухудшение погодных условий.