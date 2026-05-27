Тишковец: в Москве до конца весны ожидается по-осеннему холодная погода

В Москве до конца весны ожидается холодная погода Тишковец: в Москве до конца весны ожидается по-осеннему холодная погода

Москва27 мая Вести.Температура воздуха в Москве до конца мая не поднимется выше плюс 14 градусов. Конец весны обещает быть по-осеннему холодным, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В среду, 27 мая, в московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями. А также кратковременные дожди с общим количеством осадков до примерно шести литров воды на квадратный метр.

До конца весны погода будет стоять по-осеннему холодная, в ежедневном графике продолжат лить скоротечные дожди уточнил синоптик

По ночам в столице ожидается + 1 до +6 градусов, а днем - + 9 до + 14 градусов.