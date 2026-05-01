Москва1 маяВести.Уже пятый год подряд в Москве в первой декаде мая фиксируются заморозки. При этом по прогнозам это могут быть последние заморозки этой весной в столице. Об этом сообщил в своем Telegram-канале специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
Заморозки нынешней весной относятся к поздним. В Москве средняя дата последних заморозков в XXI веке приходится на 27 апреля.
Самые поздние заморозки в столице в век глобального потепления фиксировались 15 мая в 2004 году.
Сегодня, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимум в столице составил -0,6°. На других метеостанциях мегаполиса было от +2,5° на Балчуге до -2,4° в Бутово. В Новой Москве, в Михайловском минимум составил -2,3°отметил синоптик
В Подмосковье минимальная температура в разных местах то опускалась до минуса, то поднималась до плюса.