В Москве май пятый год подряд начинается заморозками Синоптик Леус: пятый год подряд май начинается заморозками

Москва1 мая Вести.Уже пятый год подряд в Москве в первой декаде мая фиксируются заморозки. При этом по прогнозам это могут быть последние заморозки этой весной в столице. Об этом сообщил в своем Telegram-канале специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

Заморозки нынешней весной относятся к поздним. В Москве средняя дата последних заморозков в XXI веке приходится на 27 апреля.

Самые поздние заморозки в столице в век глобального потепления фиксировались 15 мая в 2004 году.

Сегодня, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимум в столице составил -0,6°. На других метеостанциях мегаполиса было от +2,5° на Балчуге до -2,4° в Бутово. В Новой Москве, в Михайловском минимум составил -2,3° отметил синоптик

В Подмосковье минимальная температура в разных местах то опускалась до минуса, то поднималась до плюса.