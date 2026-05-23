Москва23 маяВести.В Московском регионе может пройти мокрый снег. Осадки ожидаются в четверг, 28 мая, о чем сообщает РИА Новости, ссылающееся на ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца.
Метеоролог отметил, что такой вид осадков затронет север и северо-запад Московской области.
Дождь в воздухе станет наполняться мельтешением хлопьев-"липучек" тающего на лету мокрого снегаотметил Тишковец
Кроме того, также этот прогноз актуален и для Тверской, Новгородской, Ярославской, Ленинградской, Вологодской и Мурманской областей, а также Карелии.
Температурный фон, по словам синоптика, рухнет до плюс 2 – плюс 5 градусов ночью, а днем не превысит 5-8 градусов тепла. Эти показатели он сравнил с октябрьскими.