В понедельник в московском регионе может лечь снег

Москва18 апр Вести.В понедельник, 20 апреля, в московском регионе может сформироваться снежный покров. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

С субботы в московском регионе начинается похолодание. Днем ожидаются дожди, максимальная температура воздуха составит +6…+9 градусов.

В воскресенье к дождям может прибавится мокрый снег, температура в течение суток понизится до +3…+6.

В понедельник ненастное влияние циклона сохранится. Будет пасмурно, пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега. На земле местами может появиться неустойчивый снежный покров отметил синоптик

Днем температура составит +2…+5.