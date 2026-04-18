Москва18 апрВести.В понедельник, 20 апреля, в московском регионе может сформироваться снежный покров. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
С субботы в московском регионе начинается похолодание. Днем ожидаются дожди, максимальная температура воздуха составит +6…+9 градусов.
В воскресенье к дождям может прибавится мокрый снег, температура в течение суток понизится до +3…+6.
В понедельник ненастное влияние циклона сохранится. Будет пасмурно, пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега. На земле местами может появиться неустойчивый снежный покровотметил синоптик
Днем температура составит +2…+5.