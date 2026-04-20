В Москве 20 апреля ожидаются небольшие осадки и температура ниже нормы

Москва20 апр Вести.В Москве в понедельник, 20 апреля, ожидаются небольшие осадки и температура ниже нормы. Об этом заявил специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

Он отметил, что погоду сформирует холодная часть циклона, выходящего с юга в районы Средней Волги.

Облачно, местами, преимущественно в восточной и южной частях территории, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на юго-востоке области местами умеренные осадки. В южных и восточных районах Московской области, а также в Новой Москве возможно формирование временного снежного покрова до 1-3 см написал он в своем Telegram-канале

Температура воздуха ожидается около 5-7 градусов тепла, по области — от +3 до +8, местами до +1. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, порывистый, атмосферное давление будет в пределах нормы — 746 мм ртутного столба.

Во вторник, 21 апреля, в столице осадков не ожидается, ночью будет около 0 градусов, днем температура воздуха прогреется до +8-10 градусов.