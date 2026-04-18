Похолодание в Москве продлится до середины следующей недели

В Москве столбики термометров опустятся до +6 градусов в ближайшие дни

Москва18 апр Вести.В столице России столбики термометров днем опустятся до +6 градусов в воскресенье, 19 апреля. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков.

Как отметил синоптик, потепление ожидается только в середине следующей недели.

В Москве дневная температура понизится с субботних +9 до +6 в воскресенье-понедельник. Лишь со вторника тучи над регионом станут рассеиваться, и холодный воздух вновь начнет понемногу прогреваться пояснил Заводченков

Также он сообщил, что температура в Санкт-Петербурге в выходные вернется в рамки климата после "мощного перегрева", зафиксированного накануне.