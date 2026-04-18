Москва18 апрВести.В столице России столбики термометров днем опустятся до +6 градусов в воскресенье, 19 апреля. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков.
Как отметил синоптик, потепление ожидается только в середине следующей недели.
В Москве дневная температура понизится с субботних +9 до +6 в воскресенье-понедельник. Лишь со вторника тучи над регионом станут рассеиваться, и холодный воздух вновь начнет понемногу прогреватьсяпояснил Заводченков
Также он сообщил, что температура в Санкт-Петербурге в выходные вернется в рамки климата после "мощного перегрева", зафиксированного накануне.