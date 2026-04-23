Заводченков: в четверг и пятницу в Москве ожидается пик похолодания

Москва23 апр Вести.В столице России 23 и 24 апреля ожидается пик похолодания. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, уже к выходным следует ожидать некоторого повышения температуры воздуха.

В Москве сегодня-завтра пик похолодания. Днем не выше +4...+5. А уже в выходные температура повысится до +9...+10, так что появившийся снег быстро растает сообщил синоптик

При этом он добавил, что расслабляться рано, поскольку в начале следующей недели будет новое арктическое вторжение.

Но на этом атмосфера не успокоится, и новая неделя стартует с новым арктическим вторжением сказал Заводченков

Ранее сообщалось, что в четверг 23 апреля в Москве случится рецидив зимы. Дневная температура понизится до +6 градусов, возможны осадки в виде снега.