Москва23 апрВести.В столице России 23 и 24 апреля ожидается пик похолодания. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
По его словам, уже к выходным следует ожидать некоторого повышения температуры воздуха.
В Москве сегодня-завтра пик похолодания. Днем не выше +4...+5. А уже в выходные температура повысится до +9...+10, так что появившийся снег быстро растаетсообщил синоптик
Но на этом атмосфера не успокоится, и новая неделя стартует с новым арктическим вторжениемсказал Заводченков
Ранее сообщалось, что в четверг 23 апреля в Москве случится рецидив зимы. Дневная температура понизится до +6 градусов, возможны осадки в виде снега.