Синоптик Заводченков: в Москве на День Победы ожидается +14 градусов

Синоптик Заводченков рассказал о погоде в Москве на День Победы Синоптик Заводченков: в Москве на День Победы ожидается +14 градусов

Москва2 мая Вести.В Москве ближе ко Дню Победы теплая аномалия станет сокращаться, а во второй половине мая ожидается арктическое вторжение, средняя температура окажется почти на четыре градуса ниже нормы. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Он отметил, что в мае Центральную Россию ждет небольшое похолодание.

Например, в Москве ближе ко Дню Победы теплая аномалия станет сокращаться, ожидается +14 [градусов]. Вторая декада мая вообще стартует с арктическим вторжением, и средняя температура окажется почти на четыре градуса ниже нормы. Но постепенно холодный воздух станет прогреваться, и в финале месяца температурный режим будет уже на 3-4 градуса выше многолетних значений. И, по предварительным прогнозам, в начале календарного лета это потепление еще больше усилится рассказал синоптик

Ранее Заводченков сообщил: Южная часть территории России останется в зоне холодной погодной аномалии, а на территории предгорья Урала столбики термометра, наоборот, будут выше климатической нормы.