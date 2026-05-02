Москва2 маяВести.В Москве ближе ко Дню Победы теплая аномалия станет сокращаться, а во второй половине мая ожидается арктическое вторжение, средняя температура окажется почти на четыре градуса ниже нормы. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
Он отметил, что в мае Центральную Россию ждет небольшое похолодание.
Например, в Москве ближе ко Дню Победы теплая аномалия станет сокращаться, ожидается +14 [градусов]. Вторая декада мая вообще стартует с арктическим вторжением, и средняя температура окажется почти на четыре градуса ниже нормы. Но постепенно холодный воздух станет прогреваться, и в финале месяца температурный режим будет уже на 3-4 градуса выше многолетних значений. И, по предварительным прогнозам, в начале календарного лета это потепление еще больше усилитсярассказал синоптик
Ранее Заводченков сообщил: Южная часть территории России останется в зоне холодной погодной аномалии, а на территории предгорья Урала столбики термометра, наоборот, будут выше климатической нормы.