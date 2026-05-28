Синоптик Заводченков: похолодание в Москве выйдет на максимум в ближайшие дни

Москва28 мая Вести.Похолодание в столице России достигнет своего пика 28-29 мая, дневная температура воздуха составит не более +11 градусов. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, на выходных ожидается небольшое потепление до +16 градусов.

В Москве пик похолодания сегодня-завтра. Столбики термометров не поднимутся выше +10...+11. При этом грядущей ночью воздух остынет всего до +3. Затем стартует небольшое потепление. В субботу в мегаполисе +14, в воскресенье +16 пояснил Заводченков

Синоптик добавил, что в первый день лета температура воздуха поднимет еще на 1 градус.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что обширный циклон принесет дожди в Европейскую Россию. По словам метеоролога, достаточно сильные дожди пройдут в северной части Русской равнины, но самая ненастная погода будет на Кавказе.